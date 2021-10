Perché anche quando l’arbitro le fischia un rigore contro, a romanisti e loro sodali non va bene lo stesso. E(dei quali manco conoscevano l’esistenza, se qualcun’altro non li avesse pubblicati sui social)Una storia di un tale surrealismo che nemmeno Magritte sarebbe riuscito a rappresentarla in un dipinto.Come accade quasi sempre. Come vorrebbe il buon senso. Ma per i romanisti, e chi li inzuffa, il gioco non andava fermato e la rete convalidata. Sempre sulla base di quelle regole lette su Facebook o Twitter, mandate a memoria e interpretate come pare a loro. Per avvalorare la loro eterna convinzione: con la Juve è impossibile fare risultato, te lo impediscono.- da addetti ai lavori, non tifosi -Anzi, la palla non la tocca nemmeno lui, ma Locatelli che era lì per terra. Tutti hanno invocato per anni la “moviola in campo”, adesso che ce l’abbiamo vale invece ciò che sancisce l’Urbe.Tant’è vero che le avrebbe spiegate in modo non corretto pure a Cristante nel tunnel dello spogliatoio.A questo punto, sapete che si fa? Al prossimo Juve-Roma si designa Paolo Liguori come direttore di gara e magari sono tutti contenti.A oltranza magari, fin quando Veretout lo segnava. Perché la Roma questa partita non la doveva perdere. Il punto è tutto qui, al netto di regole & regolamenti, Orsato e cotillons.: una volta fu Turone, poi i guanti sdrucciolevoli di Aldair, poi Zalayeta atterrato fuori area, poi ancora Vidal che impallava Skorupski, eppoi Rocchi costretto a chiedere scusa al TG1 per tutte le sue colpe, e adesso il gol di Abraham. Ce n’è sempre una. Anche se stavolta le motivazioni sono talmente ridicole da oscurare tutte quelle precedenti.Mai. E che anziché prendersela col proprio giocatore che lo ha fallito, si infuria con l’arbitro che lo ha dato. Delirio puro. Eppure, a sentir loro, sembra che quelli che non ci capiscono niente siamo noi. Pure al manicomio c’è chi sostiene di essere Napoleone e dà del pazzo agli altri. Ma chi difende Napoleone è complice della sua follia.