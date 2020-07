Adesso basta. La Juve cade ancora, non sa e non riesce a chiudere uno scudetto che si poteva vincere molte giornate fa, specialmente vedendo le avversarie, ma che invece rimane ancora da conquistare. Questione di sola aritmetica conUna formalità che proprio non si riesce ad estinguere, tra errori, rimonte subite e figuracce. Un'altra volta. Il problema è tutto qui, questo scudetto così amaro, il nono di Sarri, che arriverà tra troppi problemi mai risolti e un'insoddisfazione totale.