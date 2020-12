, ovvero quella riservata a Pauloe difesa da tanti pasdaran juventini, fondamentalisti del tifo per i quali. E stavolta mi permetto di farlo addirittura dopo il ritorno al gol (dopo 3 mesi) della Joya in campionato, quindi il rischio di essere abbattuto è doppio. Non importa, ma mi è venuto un dubbio e lo voglio condividere lo stesso con voi:Lo dico dopo aver ascoltato l’improvvidonelle dichiarazioni post gara col. Sintetizzo: “Amo la Juve, sono leale nei confronti di questo club, ma sono state dette tante falsità sul mio contratto, il mio procuratore è stato a Torino per tanto tempo e nessuno l’ha chiamato”. Asciugo:. Quindi, cari tifosi juventini, vi voglio tanto bene ma non prendetevela con me perché la responsabilità non è mia, e non credete alla falsità messe in giro. Quasi la fotocopia di quanto denunciò a suo tempo, con l’unica differenza che Del Piero manifestò il proprio risentimento con un video, lalo ha fatto durante un’intervista a Sky.Sfoghi sempre mal digeriti allaperché interpretati come modi per mettere la tifoseria contro la dirigenza quando le trattative contrattuali sono in stallo. Del Piero riuscì a prolungare il proprio contratto ancora per una stagione ma poi fu addio a denti stretti, e ancora oggi Alessandro non è stato riabilitato. Con Dybala vedremo cosa accadrà.Per ora ha dovuto incassare la replica per nulla incoraggiante di Andrea: “Gli è stata fatta un’offerta di rinnovo, attendiamo una risposta. Lo aspettiamo pure in campo, lo vogliamo tra i top 5 ma al momento non lo è ,e lui lo sa”. Tradotto, messo con le spalle al muro: in sede non convocano lui e il suo procuratore perché non hanno più nulla da dirgli. Semmai dovrebbero essere loro due a comunicare al club se accettano la proposta societaria, oppure no. E la cifra non potrà essere migliorata al rialzo, come vorrebbero loro (salvo poi dichiarare che finora sono uscite solo falsità) , perché non lo ritengono unOvviamente, questa legittima presa di posizione del Pres bianconero non è piaciuta ai pasdaran juventini , inevitabilmente schieratasi subito dalla parte del giocatore in quanto ritenuto un fuoriclasse.è il loro grido di battaglia. Un sostegno sul quale sembra voler puntare Dybala per sbloccare la situazione, ovviamente a proprio favore., e infatti pernon si sono ancora registrati segnali di disgelo in grado di riportarlo in società.La storia consembra andare nella medesima direzione, con una differenza:. Dovesse rifiutare ogni ipotesi di accordo o cessione, potrebbe svincolarsi a zero tra 13 mesi. Se davvero, come ha dichiarato, prova così tanto affetto verso la Juventus , è arrivato il momento di dimostrarlo.