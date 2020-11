So quanto sia rischioso affrontare in questa rubrica “for gobbi only” l’argomento, il risultato potrebbe essere l’impopolarità. Se non addirittura l’essere tacciato di anti-juventinismo e come tale invitato, da molti lettori, a cambiare squadra (cosa che non farà mai, neanche sotto tortura). Funziona purtroppo così, perchéTanto per rendere l’idea,Quello da cui è nato tutto il patatrac, per quel pallone controllato malamente e che ha regalato il fallo laterale ai laziali. Ecco,, perché un controllo di palla lo si può anche sbagliare, mentre un tunnel o un dribbling da Correa non te lo puoi far fare, così come non devi girarti quando Caicedo tira. Quindi, tutti in punizione dietro la lavagna tattica di Pirlo, con in testa il copricapo con le orecchie d’asino. Meno Paolino, perché lui è la Joya. Pur di difenderlo qualcuno è riuscito persino a mettere in dubbio che il pallone fosse interamente uscito dalla linea laterale quando il guardalinee lo ha fermato nello scatto. Roba da Spiderman.Adessoche, proprio in quei momenti, stavano subendo il ritorno della squadra d’Inzaghi. Quando Pirlo toglie Ronaldo (infortunato) non inserisce un difensore in più, ma Dybala, per far capire ai laziali che la partita la vuole vincere. Proprio perché Dybala è la Joya, l’attaccante in grado di creare apprensione agli avversari, di tenere alta la squadra, di inventarsi qualcosa. MaE allora la domanda da farsi è: perché da quasi 2 mesi Dybala non è più Dybala? Aldilà di quest’ ultimo quarto d’ora a Roma, il suo score stagionale finora recita appena 306 minuti giocati (quasi tutti male), 0 assist, 1 solo goal., come cantava Mina. Per i dybalisti è una congiura contro Paolino, quando piuttosto bisognerebbe chiedersi che cos’ ha Dybala, se i suoi sono problemi solo fisici o anche mentali. Perché un giocatore con una media gol/assist stagionale da 1 ogni 124 minuti (dato 2020) non può essersi involuto in questa maniera. Non sarà mai Messi o Ronaldo, e nemmeno Alex Del Piero, però resta ugualmente un giocatore forte.. Come in società hanno iniziato a fare da quando è arrivato Ronaldo, tant’è vero che nell’estate 2019 lo avevano già ceduto allo United prima e al Tottenham poi.Paulo é reduce da un’annata ottima (17 reti in totale) ciò nonostante, rifiutatosi di incontrare il procuratore dell’argentino per l’intero mese di ottobre in cui è stato a Torino, vuoi anche per l’esosa richiesta del giocatore (15 mln, ndr).. Come si è visto a Roma. Ma se il broncio prevarrà sulle prestazioni, non è da escludere che Dybala possa essere ceduto o scambiato già dal prossimo gennaio. Non è una mia richiesta e tantomeno un mio desiderio, è una possibilità. Lo specifico per i suscettibili dybalisti.