Per dare una (necessaria) sistemata al bilancio, ma anche per poter continuare a comprare. O come ha detto Pavel Nedved “cercare di rinforzare ulteriormente la squadra”, passando appunto attraverso qualche cessione.. Con ill’accordo è pressoché raggiunto, e il manager della Joya è volato in Inghilterra per trovare l’accordo sull’ingaggio coi Red Devils., convinti che la prossima la stagione potesse essere quella del rilancio definitivo dell’argentino, dopo un paio in penombra causa un allenatore (, ndr) non in grado di valorizzarlo, ma capace solo di deprimerlo. Per quanto il tecnico livornese non fosse esente da critiche, soprattutto per quanto attinente al modo di giocare della sua Juventus (in un aggettivo: pessimo) non riesco ad addebitargli la progressiva involuzione di Dybala.Una scelta bocciata in toto da tanti tifosi juventini, arrivati sui social a bollare come incompetenti un Pallone d’Oro e uno tra i più bravi dirigenti sportivi italiani, insieme a tutti coloro che approvano una scelta del genere, secondo loro del tutto insensata.Non ho predisposizioni naturali al lecchinaggio, men che meno nei confronti della Juventus, nonostante sia la squadra per la quale tifo e non baratterei mai con nessun’altra, neanche se mi riempissero di soldi o mi minacciassero fisicamente. Amo la Juve, e quando non ne condivido delle scelte oppure quando la squadra si rende protagonista di performance scadenti (vedi quelle con l’Ajax) lo dico chiaramente, per una questione di onestà intellettuale. Nel caso in questione - cessione di Dybala - approvo la decisione della società., al contrario incline a deprimersi con facilità non appena le cose non vanno nella direzione da lui desiderata. Dopo i famosi 2 gol al Barcellona in Champions credeva di essere ormai arrivato, quando invece era soltanto all’inizio di una storia ancora tutta da scrivere.. I 100 milioni messi a bilancio sistemerebbero, tra l’altro, in un colpo solo i conti societari, e in epoca di fairplay finanziario è sempre un’ottima notizia.. Mi rendo conto che mi sto tirando dietro l’antipatia di tutti i dybalisti a oltranza ma ognuno è padrone di pensarla come crede, com’è giusto che sia. Io la penso come gli “incompetenti” Nedved ,Paratici e Agnelli, ed è quanto mi basta.