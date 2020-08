La Juventus ci riprova. Nonostante l’eccellente performance stagionale, Dybala è tornato sul mercato pure quest’estate, e il popolo bianconero sta andando in fibrillazione.Un autentico “suicidio” di mercato per la tifoseria bianconera, stra-incavolata con la società anche solo per aver pensato di farlo per davvero.