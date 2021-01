Si era detto: “Il Covid rivoluzionerà il calcio, inevitabile una contrazione sulle valutazioni dei calciatori”. Mi era parso di aver sentito questo la scorsa primavera, o forse ero distratto ed avevo capito male., giocatore con appena 13 presenze (e 2 gol) in Serie A. diventato all’improvviso la prima scelta della Juventus come quarta punta da aggregare alla rosa di Pirlo.Il ventiduenne di proprietà del, prestato alin questa stagione (dove non era nemmeno titolare) e già rientrato alla base,. Come dire: vendiamolo ora e monetizziamo al massimo, perché magari fra un anno questi soldi non li vediamo manco col telescopio di Arecibo.Per carità, ogni club è padrone di valutare i propri giocatori quanto crede,. Invece no: prendere o lasciare. Per i trasferimenti tutto funziona esattamente come prima del Covid.La Juventus ha rilanciato proponendo al Sassuolo, a parziale contropartita il piccolo gioiellino, centrocampista 19enne attenzionato a suo tempo pure da Massimiliano Allegri e che si è distinto nell’ultima partita di Coppa Italia contro la Spal.Riassumendo:. O forse è tutto logico nel solito gioco della finanza creativa che accomuna un po’ tutti i club quando si tratta di creare plusvalenze a bilancio. Non stupiamoci quindi se, a Manchester sponda Reds, continuano a chiedereVedremo se entro le ore 20 di lunedì prossimo Scamacca diventerà un giocatore juventino e se il giovane Fagioli vestirà di neroverde, se questo avverrà sarà comunque la Juventus quella che dovrà comunque tirare fuori dei soldi, per un attaccante giovane di prospettiva ma scarsa esperienza e che giocherà sicuramente poco, ancora meno che a Genova., giocatore che in questo momento a Pirlo servirebbe più di Scamacca.