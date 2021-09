Colpo di scena: esiste un giudice a Berlino (cit.). O meglio, a. Un giudice che, finalmente, vuole vederci chiaro sulla Calciopoli italiana.Un signore togato che su questa vicenda non ha deciso di lavarsene le mani dicendo, come hanno fatto tanti altri suoi colleghi in questi ultimi 15 anni, “non è materia di mia competenza”.