Si fa come dice Gravina. Non vi piacciono i playoff e l’algoritmo?. Trovate fastidioso l’algoritmo? Chiamiamolo allora “media ponderata”. Se non è zuppa è pan bagnato e ce lo dobbiamo mangiare, perché a Gravina ha deciso così. Col placet delle solite componenti federali (dilettanti, Lega Pro etc) estranee alla faccenda ma decisive più dei club di Serie A nello stabilire le regole del calcio.Chi ha osato opporsi con determinazione ai playoff, come le donne, è stato punito: non li volete giocare? E allora campionato sospeso e scudetto non assegnato. Alla faccia di tutte le belle parole e i salamelecchi spesi proprio da Gravina a favore del movimento calcistico femminile durante gli ultimi Mondiali di categoria, insieme alle promesse di farle diventare professioniste.A proposito, chi era in testa al campionato delle Women a sole 6 giornate dalla conclusione naturale? La Juventus, con ben 9 punti di vantaggio. Nel momento in cui si decide di stoppare quel torneo, sarebbe stato logico almeno assegnare lo scudetto a chi era primo con un vantaggio così largo.. In questo senso, il covid si sta rivelando il migliore alleato per Gravina & c. Approfittando dell’emergenza virus, e giocando sulla possibilità che la Serie A debba fermarsi ancora, ecco l’imposizione degli ingiusti playoff. Soluzione alla quale si stanno opponendo persino Lotito e Marotta, nonostante entrambi potrebbero trarne giovamento, ma Gravina va avanti lo stesso come un treno. Forte pure del consenso di Andrea Agnelli, e la cosa risulta alquanto paradossale.Giusto e sacrosanto preferire di vincere uno scudetto giocandosela sul campo, quando però ci si accorge che per assegnarloanche quando le circostanze sanitarie potrebbero impedire la prosecuzione del torneo, il dubbio che però stiano provando a fartelo perdere ad Agnelli dovrebbe venire. Soprattutto dopo che hai visto come la FIGC è riuscita in un attimo a togliere alle ragazze bianconere un Tricolore già vinto. La speranza è ovviamente quella che la Serie A non si fermi più e si possano disputare tutte le partite mancanti, sarebbe un’ulteriore prova della fine della fase acuta del virus e un ritorno graduale alla vita normale, quindi tifiamo tutti per il no-stop del campionato.Dovesse però ribloccarsi tutto, vuoi anche per l’assurda regola della quarantena che Gravina non è riuscito a far modificare sul protocollo (pur avendo assicurato si sarebbe battuto in questo senso), perché aspettare altri 10 giorni e ricominciare coi playoff, ai quali – dopo 3 mesi di dibattito – nemmeno in FIGC sanno ancora quante squadre ammettere? Si ferma tutto e si archivia questa stagione disgraziataApprezzabile aver provato a far ripartire il calcio, arrendersi per cause di forza maggiore non sarebbe affatto un’onta. Mai come in questo caso, il perseverare appare sempre più diabolico.