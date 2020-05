Il solito vizietto. Quando in FIGC non sanno che pesci prendere, ritirano fuori vecchie formula di successo: ripescare chi sta a 15 o 20 punti di distanza dalla testa della classifica e, magari, fargli pure vincere lo scudetto. Accadde già nel 2006, adesso la Federazione ci riprova di nuovo. Allora ci fu di mezzo Calciopoli, stavolta il covid 19. Ogni scusa è buona per cambiare le regole,vendendola poi alle masse come una soluzione inevitabile e necessaria. A meno di ripensamenti o nuovi blocchi governativi,