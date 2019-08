A poche ore dalla chiusura definitiva della sessione estiva di mercato, l’impressione sempre più forte è che, alla fine, non partirà più nessuno.l problema è tutto lì: Paratici può anche sbattersi per cercare di piazzare gli esuberi e fare cassa per provare ad acquistare qualcun’ altro, ma se i giocatori in vendita non si schiodano manco con le cannonate, hai voglia a darti da fare! Magari qualcosa l’ha sbagliata pure lui, ma di sicuro i calciatori non gli hanno di certo dato una mano, anzi.