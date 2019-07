Tornato alla base dopo il prestito al Chelsea, che ha scelto di non riscattarlo, è considerato un esubero dall'attuale dirigenza, che gli sta cercando una sistemazione. L'argentino guadagna 7,5 milioni di euro netti a stagione, fino al 2021, troppi per un giocatore che non è al centro del progetto. La Juve si ritrova a gestire un problema che non ha risolto l'anno scorso, con Marotta, anche per colpa del Milan, che non ha rispettato i patti.