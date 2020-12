Tanto tuonò che piovve. Adattando il proverbio al calcio: tanto protestarono che ottennero ciò che volevano. Mi riferisco alla squalifica di una sola giornata comminata ad Insigne per avere - riporto testuale la sentenza del Giudice Sportivo - “con gestualità plateale rivolto al direttore di gara espressioni irrispettose”. Che sarebbero, un sonoro “vaffa” accompagnato poi dalla frase di dileggio “non fare il fenomeno!”. Per un comportamento di questo tipo, in genere, il regolamento prevede 2 giornate di squalifica. Stavolta il giudice Mastrandrea ha deciso però di commutare una giornata di stop in una multa di 10 mila euro. Tutto lecito, per carità, ma abbastanza anomalo considerata la gravità dell’episodio. Da qui il cattivo pensiero: le proteste partenopee hanno sortito l’effetto desiderato.

