Non ci scommetto, perché sono certo sarebbe andata a finire così. Ovvero:Ed anche nel caso di dichiarazioni di quest’ultimo, sarebbero state di altro tenore. Pur magari citando ugualmente gli episodi contestati (uscita di, respinta di) ma. Come invece è avvenuto. Perché, al termine di una gara combattuta a viso aperto da entrambe le squadre e che non può ridursi alle solite polemiche da bar . Soprattutto, non soltanto sugli episodi che fanno comodo a Marino, escludendo – per esempio –L’arbitro ha optato per il giallo e nessuno alla Juventus ha insistito più di tanto su quell’intervento. Allegri ci ha quasi scherzato in conferenza stampa con un collega locale che, come Marino, se l’era forse perso, tirando invece in ballo gli altri due pro-Atalanta.E non perché si voglia fare a tutti i costi i filo-juventini, ma perché le regole basta andarsele a leggere anziché interpretarle ogni volta a piacere (come spesso, purtroppo, fanno gli stessi arbitri):. Il portiere polacco ha fatto un’uscita discutibile e insensata ma, oggettivamente, imparagonabile a quella di Musso in Coppa Italia.“carica” o “non carica”, mi piacerebbe sapere come è stata valutata col metro-Marino.braccio? ascella? costato? spalla? A mio giudizio, la seconda. Eppoi, diciamolo una volta per tutte:, e sostenere che quell’intervento non era da calcio di rigore. Punti di vista, certo, opinabili tanto quanto quelli di Marino, che pretende invece di conoscere il regolamento meglio degli altri e valga solo la propria versione.AIA in primis, magari la stessa Federazione, considerato che il nodo del contendere sono regole & regolamenti che costoro vorrebbero riscrivere a seconda dell’andamento delle singole partite.stimolando magari anche la Procura Federale ad intervenire quando qualche dirigente la fa fuori dal vaso. Perché “il bello del calcio” e “la sportività” non possono valere solo quando la propria squadra vince.