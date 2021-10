Nonostante non sia in cima alle mie simpatie, stavolta devo proprio dare ragione a Maurizio Sarri, quando fa il paragone tra la sua squalifica dopo i diverbi con Ibrahimovic e Chiffi in occasione del match contro il Milan, mentre per la rissa di Lazio-Inter zero provvedimenti! E domenica sera c'è il derby d'Italia con la Juventus...

