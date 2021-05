Non importa se quella partita valesse uno scudetto o per il Trofeo Moretti, oppure - come stavolta - niente per l’Inter già campione e un posto Champions per la Juve, riescono a scatenare il casino lo stesso. Lo vogliono, lo cercano. Con la complicità di tanti tele-tromboni, schierati al loro fianco e incapaci di dissimulare la loro antipatia verso la Juventus.Eppure, se ascolti le trasmissioni tv e leggi i commenti dell’alta intellighenzia nerazzurra, sembra che la direzione di gara abbia volutamente danneggiato solo l’Inter., come ha postato Perisic su Instagram, spalleggiato dal compagno Brozovic, il quale ha rinforzato il concetto pubblicando la faccina del clown. Come dire: la partita di sabato è stata una pagliacciata.Pare di capire proprio questo, visto che poi ha aggiunto "il risultato è bugiardo". Solito disco: Inter penalizzata e Juve favorita. Per fortuna non ci si giocava il titolo, altrimenti avremmo assistito a scene e deliri come quelli del ’98. Cuadrado come Ronaldo/Iuliano, insomma., e pubblicando poi sui social frame in cui sembra invece che il fallo venga commesso al contrario. Da "fallo inesistente" a "manipolazione della realtà" il passo è breve. Tanto quanto sostenere che l’assurda decisione di estrarre il doppio giallo a Bentancur, per un contrasto di gioco nella norma (spalla contro spalla), e che ha penalizzato per l’intera ripresa una sola squadra, sia meno grave dell’aver fischiato quel rigore finale.Versione supportata anche dai tifosi napoletani, ed ora anche dai milanisti che ci intravedono un oscuro complotto per estromettere la loro squadra dalla Champions, al netto di un imprevisto pareggio casalingo col Cagliari già salvo. Il solito sentimento popolare che monta, un tempo orchestrato solo dai media, oggi in tandem da tv e social.Tutto questo per il rifiuto di accettare una sconfitta contro l’odiata Juve, dopo averle dato 11 punti di distacco in classifica e con uno scudetto già vinto, ma soprattutto nonostante quest’ultimo derby d’Italia contasse per l’Inter meno di zero.