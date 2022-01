Com’era prevedibile alla vigilia. La cosa non mi ha stupito affatto,Semmai non mi aspettavo che la Juventus restasse in partita fino al 120°, pensavo capitolasse prima, invece ha venduto cara la pelle e questo le dà merito.Gli juventini sarebbero stati eroi se, dopo una gara di sacrificio, l’avessero vinta loro la Coppa. Nei supplementari oppure ai rigori., per poi inserire forze fresche quando tutto era ancora in bilico e provare a vincerla. Ma non è andata così, perchénella mezzora abbondante in cui hanno giocato, eppoi perchéche ha permesso all’Inter di vincere all’ultimo secondo.Direte: capita. Certo, ma capita molto più spesso in una squadra dove la tecnica scarseggia e l’attenzione dovrebbe restare sempre alta, e purtroppo non succede. InfattiDiventa però difficile creare occasioni da reti, e segnature,. Ovvero:Può essere anche una soluzione, soprattutto in una situazione emergenziale ( 5 assenze pesanti) però le transizioni devono essere studiate e ragionate, non lasciate all’improvvisazione dei singoli.i. L’Ascoli di Sottil, tanto per trovare un omologo bianconero, avrebbe fatto meglio.. Soprattutto quando disponi di una rosa qualitativamente migliore dell’Ascoli (al quale auguro di tornare presto in Serie A).Qualità superiore che , però, non emerge quasi maiChe ci siano tutti gli effettivi o le riserve.Normale che chi ha più soluzioni tattiche e corre di più, alla fine vince.. Lo ha fatto a sprazzi, come le accade spesso pure in campionato, ma non è bastato.