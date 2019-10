Per Agnelli è l’anno zero, quello del lancio definitivo anche della Juventus come super top club. Per tanti altri, invece, è l’anno sottozero. Quello in cui la Juve sta rischiando il default, e allora ecco entrare in gioco la Exor del cugino Elkann per l’operazione di salvataggio. I più simpatici stanno pure facendo passare la tesi del giroconto per quanto riguarda la sponsorizzazione Jeep, più che triplicata.



Nonostante i dubbi e le congetture di tanti che scrivono di finanza capendoci poco, come il sottoscritto (che però prova ad informarsi), sul tavolo restano i 300 milioni di aumento di capitale e i 42 milioni dello sponsor Jeep. Tanta roba.



CHI PARLAVA DI FALLIMENTO JUVE, ORA HA PAURA. QUANTI SOLDI IN ARRIVO...

