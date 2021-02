Parafrasando il mitico Jimmy Fontana, un derby d’Italia non è bello se non è litigarello. Fateci caso, anche il confronto apparentemente più tranquillo sfocia sempre in una rissa, con strascichi infiniti. Tipo l’ultimo di Coppa Italia, del tutto privo di tensioni in campo tra i giocatori, e tra quest’ultimi e l’arbitro.Fuori, però, è successo di tutto, con qualche aggiunta di veleno da parte di terzi. Qualcosa lo si è percepito e visto in tv, molto del dietro le quinte è stato invece raccontato, con versioni discordanti: quella della Juve, quella dell’Inter, e quelle partigiane o volutamente polemiche di qualche media o lupo solitario utili solo ad aumentare il polverone.