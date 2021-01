Solito preventivo chiarimento prima di entrare a fondo nel tema:Primo, perché il campionato non può privarsi di uno scontro diretto come questo. Secondo, perché le vittorie a tavolino le ho sempre ritenuteDetto ciò, dopo aver letto le motivazioni del Collegio di Garanzia in merito alla decisione di far rigiocare questa partita,Una decisione abnorme, frutto di giochetti politici che, però, sembra andar bene a tutti: ai diretti interessati, alle istituzioni, ai media. Lo dimostra l’assordante silenzio generale ( da noi del BN già evidenziato il giorno successivo all’annuncio del dispositivo della sentenza ), lo conferma ancora di più l’atteggiamento della Federazione, giratasi dall’altra parte per non guardare.