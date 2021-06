. Anzi, da come l’ha detto, ha fatto capire che, pur essendoci di mezzo ancora un anno di contratto da onorare. A quanto pare un dettaglio trascurabile, per lui e per il suo procuratore Mendes: se entrambi decidono sia arrivata l’ora di cambiare aria, lo fanno senza porsi troppi problemi.Da come ha parlato Ronaldo, con la faccia con cui l’ha detto, si é capito solo che. Con tanti saluti a Torino, dove sembrava si fosse ambientato benissimo e volesse addirittura fermarsi anche oltre i 4 anni previsti dall’attuale accordo. In effetti,, tra risultati non all’altezza conseguiti dalla squadra, allenatore saltato, difficoltà finanziarie acuite dall’emergenza covid, la crescente insoddisfazione da parte dell’interessato, una rivoluzione societaria in atto, il tutto accompagnato dalla diffusa convinzione che la partenza di Ronaldo potrebbe rivelarsi salutare sia per la squadra che per il bilancio.. Pure molti tifosi si sono convinti che, liberandosi dei 62 milioni lordi di stipendio ai quali aggiungere i 30 del cartellino, la Juve potrebbe permettersi un mercato di rafforzamento interessante. Informo costoro che per il solo Locatelli il Sassuolo chiede 40 milioni e la Fiorentina per Vlahovic minimo una sessantina (sempre se Commisso decidesse di cederlo). E i soldi sarebbero già belli che finiti.. E i bomber costano cari, soprattutto quelli che fanno al caso della Juventus, che in questo momento non dispone di grande liquidità.Se si accusa Cristiano di giocare per se stesso, l’argentino è uno dei meno propensi a sacrificarsi per la squadra, oltre a segnare decisamente meno di CR7.Bravo, vede poco la porta. È più giovane, certo, ma lo, e lo capisco: dopo una stagione in cui vieni spodestato dal trono di campione d’Italia dopo 9 anni, te ne esci per la seconda stagione consecutiva agli ottavi di Champions e, pur rimediando una Coppa Italia e una Supercoppa, rischi di non qualificarti nemmeno per la Coppa Campioni dell’anno prossimo, a chiunque girerebbero le scatole. Figurati ad uno come Ronaldo, abituato a vincere tutto. Per giunta, mal sopportato., quello che fino all’altroieri veniva presentato con orgoglio come il pezzo pregiato della casa. Adesso, se andasse via, sembra quasi farebbe un piacere a tanti., una barzelletta., dove il club catalano non naviga nemmeno lui in una situazione finanziaria florida,, che costa ancora più del suo rivale di sempre.. Quello per il quale il presidente era volato in elicottero fino in Grecia per brindare, insieme a lui e al suo procuratore, a ciò che la stampa battezzò come l’affare del secolo.