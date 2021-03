Juventus fuori dai giochi della Champions al primo dentro/fuori della competizione. E nemmeno affrontando i mostri sacri della UCL ma un avversario da 2° fascia., ma soprattutto se poi in campo fai la Juve e non qualcosa che le assomigli vagamenteanziché pensare invece che quella sia una Coppa maledetta.Nei 210 minuti complessivi col Porto ,(e mi tengo largo) nei restanti è stata brutta, pasticciona, confusionaria. I lusitani non erano niente di che, ma in due partiteper passare il turno sulla favorita Juve.Mi insegnate che per vincere non basta un giocatore, anche il più bravo al mondo, se non c’è attorno una squadra. Pure nei film di fantascienza, i marziani attaccano la terra in tanti , mica con uno soltanto.Ammesso ne siano all’altezza.E qui nasce il problema., un volitivoe qualche anziano senatore, gli altri chi sono? Fin da inizio stagione, dove mancano sostanza, qualità, geometrie. Il gioco di una squadra parte da lì, e infatti questa Juventus gioco non ne ha., che infatti martedì sera è stato l’ispiratore del secondo gol di Chiesa. Dopodiché non si è capito il motivo della sua sostituzione.mi hanno spiegato, ma da come è uscito sacramentando dal campo non mi pare fosse questa la ragione.e di affidarsi per i lanci ad Arthur, uno che non lancia e non verticalizza neanche per sbaglio. Per 2 voltesi è smarcato e gli ha chiesto palla, ma lui ha preferito scaricare sempre sul compagno più vicino. Un suo classico.mi hanno rispiegato quelli per i quali Arthur sarebbe il nuovo Falcao , però una tantum un passaggio in profondità o un’apertura potrebbe anche farli. Purtroppo non è nelle sue corde. E non sono di certoquelli vocati a tessere quel tipo di gioco.senza appunto un centrocampo capace di costruire. Lo si era capito fin dalla prima trasferta in campionato a Roma, lo scorso settembre, ricordate? Questa ennesima eliminazione dalla Champions parte quindi da lontano., in campionato e soprattutto in Europa e i risultati sono lì a dimostrarlo.Quandoa bordo campo, avrebbe dovuto piuttosto meditare sugli errori commessi da lui enella costruzione della rosa attuale, considerata da entrambi (a torto)e che invece aveva palesato crepe già durante la scorsa stagione, altrimenti non sarebbe stata eliminata dal Lione agli ottavi. Più che maledire questa Coppa, alla Juve bisognerebbe maledire delle scelte.A pensarci, caro Pavel, viene davvero voglia di prendere a calci l’intero Stadium anziché i soli cartelli pubblicitari.