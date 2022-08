. È arrivatoma, come già detto giustamente da, non può colmare lui da solo tutte le lacune ancora aperte dellaattuale, al massimo potrà fornire dalla fascia sinistra un contributo di cross e assist e dare una mano – insieme a, dall’altra parte – aper aiutarlo a centrare la porta avversaria con la stessa frequenza che aveva alla. Servirà inoltre a rimpiazzarefino al suo rientro definitivo in campo, come minimo fino ad ottobre. Non sarà però il serbo a spostare gli equilibri, non ne è in grado.Così come non penso cheabbia spiccate attitudini difensive e possa dare quindi una mano anche al reparto arretrato , come spesso chiede ai suoi giocatori(uno per tutti, il buon vecchio).A questo proposito, poco si spiega la decisione di fare a meno di, se non con un’unica spiegazione: abbassare le richieste dell’Eintracht proprio per Kostic.