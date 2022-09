Lo aveva già detto qualche mese dopo il suo trasferimento a Londra: “Qui mi trovo meglio”. Adesso. Schietto come pochi il ragazzo. E in tanti ,in Italia, tra addetti ai lavori & tifosi non l’hanno prese bene. Così com’era già capitato dopo l’outing di De Ligt , e per qualche battuta velenosa rilasciata anche da Zakaria e Arthur dalle sedi dei loro nuovi club.. Metodi di lavoro associati anche alla preparazione tattica della partita, entrambe messe in discussioni dai giocatori che hanno lasciato la Continassa. Non dei veri atti d’accusa, semplici confronti con quanto facevano e gli veniva chiesto a Torino e ciò che fanno adesso: prima molta tattica, tanti schemi, poca intensità, ora l’esatto opposto.. Si lavora moltissimo, tutti i giorni e meglio di quanto facessi in Italia”. E quando gli è stato chiesto se c’è, non ha avuto dubbi: “Il lavoro e l’idea di calcio sono completamente diversi. Agli Spurs mi è cambiato il mondo”.Personalmente, nel periodo in cui ha giocato con la Juventus,, e devo ammettere che non ne sento la mancanza, perché nella sua stagione e mezza in bianconero il suo apporto è stato minimo. Quando mi riesce di vederlo giocare in Premier,: più sprintoso, determinato e utile per la squadra. Il contrario del mollaccione visto in bianconero., dopodiché camminano e vanno in balìa dell’avversario,, da prima ancora che Kulusevski parlasse a cuore aperto. Accusa che, ovviamente, Allegri ha già rispedito al mittente in una recente conferenza stampa:, aggiungiamo noi, perché il campo dice il contrario. In pratica, dà ragione a Kulusevski., da parte di chi proprio non ce la fa a mettere da parte l’aziendalismo indotto dal tifo per la squadra e porsi piuttosto delle domande sul. Solo per un senso di rivalsa verso il club che li ha ceduti? Non leggo questo nelle loro interviste, quanto invece la soddisfazione personale di poter finalmente rendere al meglio, grazie appunto a metodologie di lavoro differenti. Oltre a stimoli maggiori che ricevono dal loro nuovo allenatore.Al momento emergono solo frizioni (Bonucci, Di Maria) ed una percezione di scollamento tra squadra e allenatore in grado poi di condizionare il rendimento generale della squadra durante una partita. Ascoltate ancora Kulusevski: “Quando le cose non vanno è difficile invertire la rotta, e alla Juventus non mi sentivo benissimo, per tanti motivi .”.