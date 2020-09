Ormai sembra tutto abbastanza chiaro:. Altrimenti ditemi quale necessità ci sarebbe da parte dell’attaccante di Salto di richiedere in tutta fretta il passaporto italiano, considerato che per continuare a giocare in Spagna – anche se non più al Barca, ma magari in un altro club (Atletico Madrid, per esempio) – non gli servirebbe?contratto biennale, con opzione per un terzo, da 10 milioni + bonus. Per lasciarlo partire, al Barcellona (che non aveva nessuna intenzione di farlo partire gratis) verrà riconosciuto un piccolo, insieme ad una cifra quantificabile sugli obiettivi raggiunti dall’interessato nel corso della prossima stagione.Siccome Suarez possiede solo quello uruguaiano, per diventare juventino gli serve anche quello italiano. Altrimenti la Juventus non potrebbe acquistarlo in questa sessione di mercato, avendo già occupato in rosa tutti i posti per gli extracomunitari.iniziata e poi abbandonata qualche anno fa per assenza di una necessità immediata. L’avesse già completata a suo tempo, ora sarebbe già un tesserato della Juventus.Siccome la Serie A inizia tra meno di 15 giorni e alla Continassa intendono consegnare al più presto a Pirlo il nuovo centravanti,. E. A Barcellona non sembra infatti possibile far sostenere a Suarez in tempi brevi l’obbligatorio esame di lingua italiana, la prima data disponibile sarebbe infatti a metà di ottobre. Troppo in là. Probabile si imbarchi su un aereo e venga a fare il medesimo test a Roma, la prossima settimana.(Suarez ha una moglie di origini friulane, quindi the Cannibal qualcosa di italiano dovrebbe già masticarlo),per il rilascio della cittadinanza italiana e del relativo passaporto.In genere, per completare un analogo iter burocratico,. Trattandosi in questo caso di una pratica “urgente” è molto probabile che i tempi si ridurranno drasticamente.Alla Continassa si preparino fin d’ora a, e magari ci sarà pure chi li accuserà di aver corrotto qualche funzionario del ministero. Accuse accompagnate, ovviamente, da opportuna richiesta di indagine da parte della. Nonostante stia avvenendo tutto alla luce del sole e non in modo occulto, come capitò invece negli Anni Novanta, quando ci fu chi pagò per davvero qualcuno alla Motorizzazione di Latina per ricevereper un proprio calciatore, compreso un uruguagio.