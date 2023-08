Per principio, non credo ai ciarlatani che riscuotono grande successo sui social con le loro bufale fatte passare per notizie attendibili, così come. In tutta questa storia delle inaspettate dimissioni di Mancini da commissario tecnico della Nazionale ho capito solo che il permaloso & inaffondabile presidentene ha combinata un’altra delle sue, che – come al solito – nessuno gliene chiederà conto, e cheL’ex CT perché si è ritrovato senza più uno staff tecnico di propria fiducia con cui poter continuare a lavorare e fattogli fuori per motivi ancora sconosciuti, e ADL perché giustamente vuole farsi pagare la clausola per liberare, com’è giusto che sia. Che il pretendete sia un altro club o si chiami Federazione Giuoco Calcio Italiana. Mentre invece il presidente federale pretenderebbe di non doverla pagare in nome dello Stellone e del Tricolore.con il contributo proprio di Gravina. Colui che avvallò la penalizzazione in classifica della Juve nello scorso campionato, nonostante l’inesistenza di una norma federale che regolasse le plusvalenze, e che definìAdesso invececon Mancini, facendogli volutamente terra bruciata attorno per indurlo a dimettersi e fare magari posto ad, consentendo così a Madama di liberarsene senza doverlo esonerare e poterlo sostituire con un tecnico meno caro e magari più gradito alla piazza bianconera.Questo, secondo il racconto dei ciarlatani di cui sopra, sarebbe stato il disegno estremo. Quello parziale si sarebbe fermato invece alla sola sostituzione degli uomini dell’attuale staff tecnico col altri più vicini al mondo Juve: prima Barzagli, poi Buffon, e per ultimo, con la proposta a Leonardo di un posto all’interno della Nazionale che tanto ama. Proposta che, a sentire lo stesso diretto interessato, non sarebbe mai pervenuta.C’è però chi insiste su questa versione, e - come spesso capita in questi casi - a furia di ripeterla diventa in automatico vera.La verità spesso sta nel mezzoa qualcuno in via Allegri, proprio in conseguenza della rottura tra lui e il club, ma arrivare a presupporre che in Federcalcio l’avessero pensata per risolvere un problema alla Juventus sa di pura fantascienza.