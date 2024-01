Chirico: 'La fine definitiva di Calciopoli. La Juve ha sbagliato tutto, altra resa'

Per dirla alla Jim Morrison, this is the end. OvveroChe non solo rinuncerà ai 443 milioni di risarcimento danni chiesti alla Federazione, ma compenserà anche le spese legali sostenute da FIGC e Inter per l’ultimo grado di giudizio davanti al Consiglio di Stato, che ha emesso appunto un verdetto in questo senso.Dopo una battaglia legale durata 13 anni, durante la quale ha sostanzialmente trovato sempre il muro delle magistrature sportive e ordinarie, la Juventus ha deciso di alzare bandiera bianca e arrendersi.