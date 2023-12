. Talmente un fuori programma da fare notizia e spiazzare gli stessi tifosi bianconeri, abituati a vedere la propria società sempre silente di fronte a tutti i torti (taluni persino clamorosi) subiti finora sul campo., mantenendo invece in pubblico la propria sobrietà di giudizio.dopo ogni singolo episodio arbitrale a sfavore della propria squadra, al quale seguivano sempre i complimenti (a questo punto deduciamo, ironici) nei confronti dei direttori di gara.A Marassi, dopo il mani di Bani non punito con il penalty e l’entrata pericolosa di Malinovskyi su Yildiz,ed ha – finalmente e altrettanto giustamente – alzato la voce nei confronti dell’arbitro Massa (pluri-recidivo) e del varista Fabbri. Ha pompato il volume delle proprie rimostranze così tanto da prendersi 10mila euro di multa e una diffida, come riporta il referto del giudice sportivo.Ed è arrivata anche fin troppo tardi perché, tra un errore e l’altro (e vantaggi concessi ad altri) la Juventus ha perso per strada punti che l’avrebbero mantenuta a stretto contatto con la capolista Inter., in parallelo con le risposte no-sense date da Massa ad Allegri. Tipo quella sulla mancata espulsione - “mancava un minuto alla fine, non sarebbe certo cambiato il risultato” - che avrebbe fatto infuriare persino Giobbe, considerando tra l’altro discutibili gli appena 3 minuti totali di recupero concessi. Ma, in grado di mettere a repentaglio l’incolumità fisica di un giocatore.e, come ammesso dallo stesso designatore, avrebbe dovuto richiamare l’arbitro alla on field review. Ma venerdì scorso, tra tutti e due, ne hanno invece combinate più di Bertoldo e Cacasenno., rammentando quante volte De Ligt venne punito per episodi analoghi, così come sono stati concessi rigori per molto meno.. E non ce la si può cavare dicendo che è uno dei tanti episodi di campo. Non regge.alle giuste proteste di Allegri, che a quel punto ha fatto che abbandonare l’agone, con (penso) la piena solidarietà di ogni juventino. Che vorrebbe vedere sempre così inviperito chi rappresenta la sua squadra. Non c’è malafede? Non c’è complotto? Benissimo, ma che la risposta dell’AIA sia convincente e non la solita 'supercazzola'.