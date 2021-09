Appena l’asticella è tornata a rialzarsiQuelli già individuati nei precedenti tre turni di campionato e rivisti identici col Milan.Al netto degli stucchevoli proclami dei giocatori su Instagram (“col lavoro duro ci risolleveremo”) e degli slogan dei tifosi (“i conti si fanno alla fine”)Ritenere che momenti del genere alla Juventus, proprio in quanto tale, possano essere soltanto passeggeri, significa non aver preso coscienza di quanto sta realmente avvenendo, e del perché accade., possiedee appena subisce una rete va in cortocircuito. Bisogna lavorare sulla testa, dicono, ed è quello che sta provando a fare Allegri in allenamento, con urla e rimproveri. Eppure non sembra bastare, qQuando a scuola il professore spiega la lezione ma l’alunno non l’apprende, si dice che è un asino. Mutatis mutandis, la stessa cosa pare stia accadendo alla Continassa:Una delle due: o gli parla in labronico stretto e i calciatori (specie gli stranieri) non lo capiscono, oppure sono capoccioni di loro. Oltre che tecnicamente limitati.Eppure lui si sbracciava, sbraitava, diventava paonazzo, ma niente. Non c’era verso.Ricordate quandoe che le zucche non sarebbero diventate carrozze? Perché Rabiot resterà quello già visto nelle scorse stagioni, come lui Bentancur, nonostante l’ottimo primo tempo contro i rossoneri e così pureo (motivo vero: serviva un prodotto del vivaio, con un briciolo d’esperienza, da inserire nelle liste Uefa/ campionato). Ho citato loro, ma ce ne sono pure altri.Magari ne era consapevole ma riteneva di poterci riuscire.. O, probabilmente, non sta riuscendo ad allenarla per bene manco lui col suo staff, se la tenuta fisica del gruppo regge per 45 minuti e, puntuale, pur avendo beneficiato la squadra di 24h di recupero in più rispetto a quella di Pioli., e l’ennesima frittata è stata bella che confezionata pure domenica scorsa. E poteva finire pure peggio, se Szczesny non si fosse ricordato di essere un portiere e non avesse deviato, sa manco lui come, quel tiro di Kalulu nel finale di partita.. Anche altri giocatori, ma quelli potrebbero arrivare solo a gennaio (forse) o la prossima estate (forse). Per adesso bisogna arrabattarsi con quello che c’è e resettare le ambizioni.