La Juventus e il Sassuolo stanno dando vita a una trattativa estenuante per Manuel Locatelli che sta diventando davvero stucchevole agli occhi esterni e logorante per i suoi protagonisti. Locatelli tiene una linea ben precisa, ma il direttore sportivo neroverde Giovanni Carnevali è inflessibile. Ma lo sa cosa rischia a non rispettare la volontà di un giocatore?

