(ed evitabili) costates, attualmenteCome si dice in gergo investigativo?Nel caso in questione, provano-in questo momento - di Wojciech Szczesny detto Tek. Parere mio personale,, il cui rendimento nella sua ultima stagione juventina è stato – seppur giocando meno - superiore a quello del polacco. Ora Gigi sarebbe tornato utile., ma neanche un brocco. Tek è un buon portiere, però in evidente fase calante.Un decadimento che pare inarrestabile. Capita a tutti, a qualcuno prima ad altri dopo.. Szczesny a 31 (rete di Kane nel recente Polonia – Inghilterra).sicuramente tra i migliori portieri della storia Juve,in bianconero e la pagò cara, con la perdita della titolarità a vantaggio di Bodini, per poi riprendersela alla grande e guadagnarsi persino i gradi di capitano.Tek,, è ancora al suo posto. E, alla Juventus. Quando infatti in estate il club provò a cederlo per fare posto a Donnarumma, raccolse in giro solo “no, grazie” da tutte le squadre potenzialmente interessate al “caro” polacco. Ora, più di prima, in evidente stato confusionale.L’importante è capire quando è necessario farsi da parte, per il bene della squadra, che deve entrare in campo sapendo di poter contare su chi difende la porta, altrimenti si rischiano attacchi di panico ad ogni pallone che transita nella propria area.. Oppure serve l’atto di forza. Per esempio, con Tacconi fu lo spogliatoio a chiedere a Trapattoni di sostituirlo.Sabato scorso, durante Napoli- Juve, ero come sempre negli studi televisivi di 7Gold e, a fine partita, il vippone bianconero Francesco Oppini proposela condivisi immediatamente., la quale quest’estate convinse Perin a restare proprio perché desiderava avere in panchina un secondo portiere di assoluta affidabilità, dopo appunto la dipartita di Buffon.altrimenti a cosa è valso trattenerlo a tutti i costi a Torino, ben sapendo che Mattia avrebbe preferito essere ceduto e giocare con continuità in un’altra squadra? A cosa servono i 12esimi se poi non li utilizzi quando servono? Soprattutto quando è scattato l’SOS.e, fin quando coi suoi errori non si compromise definitivamente la conquista di uno scudetto. Stavolta potrebbe andare anche peggio.