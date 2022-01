. C’era un arbitro designato, Daniele, ma è indisponibile (forse perché positivo al Covid) e allora adesso ci sarà. A voler essere maliziosi, un direttore di gara magari meno “sgradito” del fischietto di Schio, la cui designazione aveva già provocato mal di pancia a tanti, a Milano e non solo lì. Soprattutto perché arrivava dopo il polverone scatenatosi per l’arbitraggio di Milan–Spezia, non ancora del tutto digerito dalle parti di Milanello.