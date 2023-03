Stavolta non è Turone. A scaldare come si devec’hanno pensato il solitoe, tanto per cambiare, qualche verbale dell’inchiesta Prisma uscito in settimana dalla Procura di Torino (o dalla FIGC) . Guarda la combinazione, proprio quelli sulle deposizioni di due ex bianconeri, la stellinae il segretario generale della Juventus, Maurizio, passati entrambi alla AS Roma.Dopo l’area di rigore Juve di 25 metri (ve la ricordate? Era il 2010) gli “sero tituli” e altrein serie, adesso Mou si è inventato la juventinità dell’arbitro Serra , il quale – a sentire la versione dell’uomo di Setùbal - martedì scorso a Cremona lo avrebbe fatto espellere apposta per impedirgli di essere in panchinacontro la. Tutto questo non sarebbe nient’altro che il frutto di un teorema: il quarto uomoè di Torino, quindi tifa Juve ed ha voluto farle un favore. Ma non ci hanno detto, stradetto e ripetuto , anche attraverso improbabili sondaggi, che asono tutti granata e che gli juventini risiedono nel resto d’Italia e del mondo? Serra sarebbe quindi uno de pochi juventini sopravvissuti in città.