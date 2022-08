. Nello stesso stadio e con la medesima squadra.grazie alle sue discutibili decisioni, ben spalleggiato in questo dagli alchimisti della sala Var di Lissone. Di fronte ad un simile scempio non si può tacere, anche se giustificare un risultato del campo col pessimo arbitraggio non si fa, non è bello, non è sportivo. Concedetemi ugualmente lo sfogo.Non ce l’ho con la Roma, non chiedo la ripetizione della partita, non credo ad un complotto ordito contro la Juve, ma se il calcio è stato inventato dal diavolo (cit.Allegri). Una sciagura. Piace solo a chi desiderava fin dall’inizio che venisse usato in questo modo becero, in particolare contro la detestata Juventus. Ci siamo arrivati.Perché nello Juve-Roma di sabato scorso ci si è davvero impegnati affinché la prima non vincesse.Juve che, per almeno 70 minuti di gara, aveva dominato sul piano del gioco e dell’aggressività, una superiorità sancita con 2 reti: una gemma di Vlahovic su punizione, e un bolide da fuori area di Locatelli al termine di una bella azione manovrata, di quelle che non se vedevano da tempo. Due gol che sarebbero probabilmente bastati per vincere la partita. Invece no.all’inizio dell’azione. Uno sfioramento causato da un rimbalzo maldestro della palla, che il serbo ha cercato in tutti i modi di evitare alzando il braccio stesso, ma non ce l’ha fatta perché spintonato da Cristante (fallo non visto a Lissone).ed ha suggerito a Irrati di andarlo a rivedere a bordo campo, e l’arbitro pistoiese – che di certo non brilla per coraggio – ha annullato.. Ormai all’AIA ragionano così, ed anziché usare il var con buonsenso, preferiscono stravolgere i regolamenti, adattandoli alle situazioni., col centrale inglese andato ad anticipare di testa il serbo e, saltando, ha sfiorato con la mano il pallone prima di rinviarlo.. Ovvero, Smalling non si aspettava che la palla arrivasse in quella zona di campo e quindi l’ha colpita con una postura non ordinaria. Una roba tipo il “fallo di confusione” inventato da Collina, che non esiste su nessun regolamento ma può tornare utile per giustificare un rigore non dato. La classica supercazzola salva arbitri.. L’imprevedibilità della traiettoria del pallone, in quel caso, non valeva. Dipende da come interpretano le regole a Lissone, e non sempre a guidarli è la logica. Fosse stato utilizzato lo stesso metro, il rigore sarebbe stato assegnato. Invece, travolgendolo nell’area piccola prima che il pallone lo raggiungesse dopo un corner battuto dalla Juve. Irrati , pur posizionato in modo eccellente, non ha fatto un plissè, mentre a Lissone erano probabilmente in pausa – caffè.:ditemi voi come ci si può limitare a giudicare la sola prestazione delle squadre quando ,con un arbitraggio del genere, si è impedito ad una delle due di vincere.Lo ha ammesso, indirettamente, pure Mourinho, dichiarando che. Perché sa benissimo che se la Juve avesse chiuso la prima frazione di gioco sul 2-0, difficilmente la sua squadra l’avrebbe poi pareggiata., durante il TG1, come capitò nel 2014 con Rocchi, attuale designatore. Ma per Irrati non ce ne sarà bisogno, ligio com’è al noto