Una vittoria importante ma probabilmente effimera, quella conquistata dalla Juventus contro lo Samp, a Marassi, campo dove sono cadute vittime illustri, come l’Inter e la Lazio. Tre punti sicuramente importanti per restare in scia di quelle davanti in classifica, ma se non ne perderanno loro dei punti per strada per la squadra di Pirlo la rincorsa risulterà improba, se non addirittura destinata a fallire del tutto., domenica scorsa a Bologna addirittura due e gara vinta appunto per 1 a 2.Perché il Milan è una squadra che verticalizza? Entra in area più degli altri? I suoi giocatori sono più scaltri? Mi sembrano tutte motivazioni risibili. Juventus, Inter, Roma, Napoli, Atalanta e Lazio entrano di meno nelle aree avversarie? Non mi pare proprio. La formazione di Gasperini, da sola, lo farà almeno decine di volte a partita, ma finora ha raccolto appena 3 penalty. Le rose delle altre squadre sono piene di ciula? Ma và! Prediligono tutte un gioco prevalentemente difensivo? Bugia.Se ne parla poco o nulla sui giornali, l’argomento viene appena sfiorato sulle tv. E quando è capitato, tipo l’altra sera in un noto programma sportivo, l’incipit del conduttore è stato questo: “Invito chi si lamenta dei 14 rigori dati al Milan a trovarne uno che non ci fosse”. Col moviolista di turno a rafforzarne il concetto dicendo “i 2 di Bologna , per esempio, erano ineccepibili”. Con queste premesse, mi pare evidente l’intenzione di chiudere lì la questione e non volerne parlare. Permettendo così che l’anomalia continui all’infinito.Il triplo rispetto a tutte le sue avversarie. È l’unico record mai menzionato dai commentatori dei media quando viene snocciolata la serie di tutti quelli inanellati in questa stagione dal Milan.Va da se, che se un’unica squadra beneficia di quasi un rigore a partita diventa inevitabilmente la favorita per la conquista dello scudetto. È matematico.Si è passati dall’overdose di rigori dello scorso anno, fischiati in tutte le partite ad ogni minimo sfioramento del pallone con la mano, ai rigori concessi in appalto ad un’unica squadra.Eppure episodi dubbi o contestati li hanno avuti tutte le squadre. Occupandomi di Juventus, ne ricordo 2 macroscopici nella gara con la Fiorentina, persa poi 0-3, ed entrambi verificatosi quando il risultato era ancora in bilico sullo 0-1 per i viola. E potrei citarne altri, tipo con Verona e Benevento, gare in cui la Juve perse dei punti e un rigore avrebbe potuto modificare il risultato finale e classifica. Ma ne lamentano parecchi pure l’Inter (4 rigori a favore), Roma (5), Sassuolo (5) Napoli (3), Atalanta (3) Genoa (1) etc.La giro al designatore Rizzoli, se avrà la compiacenza di rispondere. Si accettano anche sms inviati in diretta al Club di Caressa.