Avrei preferito non ritornare più su questo argomento, ma visto che a più di 2 settimane di distanza dal fattaccio i diretti interessati continuano a ritirarlo fuori, allora lo faccio pure io. Malvolentieri, ma dopo il nostro editorialista Omar Savoldi lo devo fare anch’io, perché, dimostrato da una serie infinita di immagini. Quelle checontinua a dire di non aver avuto a disposizione e permettere ai suoi arbitri di poter valutare in maniera oggettiva l’episodio. Lo ripete a random, dando sempre più l’impressione di avere la coda di paglia, altrimenti si sarebbe scusato e preso in seria considerazione l’opportunità di rigiocare la partita, come avviene già in altre federazioni. Tra l’altro il presidente della Salernitana, Iervolino, aveva pure dato la propria disponibilità.