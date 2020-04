Non c’è solo Materazzi. Durante questa interminabile quarantena,: l’evergreen della stagione ‘97/98 (Pagliuca), e quello perso nell’indimenticabile 5 maggio del 2002 (Toldo). Per entrambi, come ovvio, persi immeritatamente, perché in quelle annate l’Inter era, a loro dire, molto forte. Anzi, fortissima. “Lo eravamo già – rimarca Pagliuca – con l’arrivo di Ronaldo lo fummo ancora di più”. E allora, perché non vinse quel campionato? “Bhé, sappiamo bene cos’è successo in quelle ultime giornate. L’albo d’oro dice Juve, ma tutti sanno perché”.