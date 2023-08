A 48 ore dalla, si è finalmente deciso a parlare il permaloso presidente federale. Il quale se n’è uscito con una sua bella teoria–salvagente: in Oceania si è perso tutti insieme. Giocatrici, allenatore e dirigenti.E ha pure aggiunto:. Come se la figuraccia delle azzurre in Nuova Zelanda fosse stata un semplice incidente di percorso, e non la prevedibile figlia di quell’altra figuraccia fatta non più tardi di un’estate fa all’Europeo. Uguale uguale. Pessime figure alle quali vanno aggiunte la recente delusione all’Europeo Under 21 maschile (costata pure la partecipazione alle prossime Olimpiadi per la quarta volta di fila) insieme all’ancora aperta ferita della doppia eliminazione dai Mondiali della Nazionale maggiore.