Il giornalista Marcello Chirico risponde a quanto dichiarato da Pecoraro, ex Procuratore Federale, in merito al mancato audio del giallo a Pjanic in Inter-Juve del 2018: "Qualcuno riesce pure a domandarsi perché agli juventini, così come a parecchi all’interno della stessa Juventus, la FIGC non stia molto simpatica. Una possibile risposta possono trovarla nelle dichiarazioni rilasciate al Mattino dall’ex procuratore Giuseppe Pecoraro, già distintosi nel suo triennio federale per gaffe e uscite infelici nei confronti della squadra bianconera. Un’acredine evidente, più consona ad un tifoso piuttosto che ad un rappresentante delle istituzioni sportive, seppur ex, ma talmente forte da fargli commettere un’altra scivolata...