: due mesi? Tre? O forse addirittura sei? Al momento nessuno lo sa. Si sa solo che il polpo, la quale non ha ancora comunicato cosa farà col menisco lesionato del francese, ovvero se glielo farà asportare del tutto (riducendo i tempi di recupero) o semplicemente suturare (dilatandoli). Scelta non semplice e da prendere insieme da club, giocatore e suoi agenti, e che a seconda della decisione potrebbe anche fargli saltare i Mondiali.Quello, però, è un problema della nazionale francese, adesso c’è da risolvere quello della Juve, proprietaria del cartellino, e che quando mancano meno di due settimane dall’inizio della nuova stagione si ritrova senza il 10 che avrebbe dovuto riportare un po’ di luce nel suo opaco centrocampo., con forse solo Fagioli e Rovella in più, sempre se resteranno in rosa. Perché dalle notizie che girano uno dei due, se non addirittura entrambi, potrebbero andare in prestito o finire dentro altre trattative di mercato. Per esempio, quella che adesso – causa emergenza nel reparto – potrebbe riguardare appunto il sostituto di Pogba, e che di sicuro non potrebbe essere un rimpiazzo qualunque, considerata l’importanza di Paul., vecchio pallino di Allegri ma che il presidente laziale Lotito cederebbe solo a peso d’oro.. Serve quindi un investimento mirato, di prospettiva, che sani l’emergenza presente ma guardi anche al futuro. Tanto per capirci, un’operazione allafatta nella penultima finestra di mercato invernale, con l’avvallo della proprietà., avendo già speso quasi un cinquantone percol gruzzoletto racimolato dalla vendita di De Ligt.A meno non si decida di virare su un tampone, soprattutto se l’assenza di Paul durerà “solo” due mesi., trattativa avviata da mesi e adesso finita in standby. Perché se Lotito dovesse mai aprire alla cessione di Milinkovic-Savic, di sicuro Madama rinuncerebbe al romanista, che sarebbe però assolutamente da prendere nel caso in cui non ci fossero spazi per arrivare al serbo.Oppure, terza via, si tengono in rosa tutti i giovani e ci si aggiusta con una soluzione interna, anche se rischiosa, perché cominciare una stagione con gli under-23 fa risparmiare ma uno come Pogba non lo rimpiazzi di sicuro., complice un reparto di centrocampo di mediocre qualità.Come a gennaio scorso, serve uno sforzo. Col disco verde del Lingotto.