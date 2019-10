Ripristinata la condizione "ordinaria" in Seria A, dal 1° posto in classifica si controlla decisamente meglio la situazione e, con maggiore serenità, è possibile affrontare anche i temi scomodi all’interno dello spogliatoio.. Il più evidente di tutti, visto che non perde occasione per esternarlo pubblicamente appena gli passa davanti una telecamera tv, è. Fosse per lui, lascerebbe la Juventus domattina, considerata la fatica con la quale sta digerendo l’esclusione dalla lista Champions. Delusione più che comprensibile...