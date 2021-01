Non mi ero affatto nascosto (chi segue la mia produzione quotidiana su IlBiancoNero.com lo sa) , è che questa rubrica esce solo una volta alla settimana e allora ho atteso l’esito della gara di Supercoppa prima di scriverla, condizionato com’ero dalla pessima prestazione milanese.Una Juventus che, a dispetto di tanti, ha fatto capire agli avversari di essere ancora viva. Certo,per provare se non ad eliminarli del tutto quanto meno a limitarli. Perché la rosa quella è e necessiterebbe di migliorie in quasi tutti i reparti.Mediana in testa, anche se contro il Napoli devo dare atto a Bentancur e Arthur di aver disputato una gara accettabile. Non però così superlativa come molti media l’hanno descritta. È vero, giocando in modo tatticamente intelligente entrambi, hanno limitato parecchio la costruzione del gioco da parte della squadra di Gattuso in fase di ripartenza, andando a bloccare bene sia Demme che Bakayoko e marcando con attenzione Zelinski, pA tanti juventini il brasiliano ex Barca piace perché “sa difendere la palla alla grande”, “dare un pallone a lui è come metterlo in cassaforte” sostengono.Quello è il punto debole della formichina Arthur Melo: preferisce scaricare il pallone sull’investimento più facile, il compagno più vicino. Mai una bella verticalizzazione, ma un bel lancio, mai una pensata originale. E in mezzo al campo servirebbe altro.. A Reggio Emilia ha fatto un buon lavoro di interdizione, così come nelle marcature preventive su Zielinski, ed è stato parecchio rispetto al nulla assoluto prodotto contro l’Inter, però dall’uruguagio ci si aspetta di più,. In porta, ormai, non tira più, ci prova raramente, così come limita le percussioni in area di rigore. Perché?(sulla fascia destra è stato una vera e propria spina nel fianco per la retroguardia partenopea)Si tranquillizzino, se il contagio fosse stato solo una scusa Pirlo lo avrebbe già utilizzato contro l’Inter, con innegabili benefici per la squadra.Purtroppo nel Panita la carica virale c’era, anche se molto bassa, e come ci ricordano spesso proprio le ASL napoletane “la salute viene prima di tutto”. E il coronavirus non si cura col nandrolone.Come ci si fa a non accorgere che McKennie manco vede l’arrivo da dietro di Mertens, con quest'ultimo che va ad incrociare la gamba dello statunitense proprio nel momento in cui il giocatore juventino stava spazzando il pallone. Logico che poi, nel rinvio, prenda pallone e giocatore, meno logico lo si interpreti come un fallo da massima punizione.. Come tante altre applicate finora in campo dagli arbitri causa tutte le manomissioni apportate finora al regolamento dal designatore Rizzoli.