Marcello Chirico, direttore editoriale de Il Bianconero, commenta la quarantena di Marco Materazzi, ex giocatore dell'Inter che ha più e più volte menzionato la Juventus tra live su Instagram e post social. Tra le parole di Materazzi, anche le celebrazioni per la sconfitta della Juve a Perugia, che ha fatto riscoprire una vecchia intervista di Luciano Gaucci, ex presidente perugino.