… com’è già il proverbio? Ecco, è perfettamente calzante per l’AIA e tutti i suoi esimi componenti. A furia di manipolare i regolamenti e pasticciare col VAR,: la posizione ditrascurata sul gol (annullato) del sorpasso juventino sulla Salernitana. Siamo tutti d’accordo,, per il modo in cui ha affrontato la più blasonata avversaria in casa propria, mentre, di idee e – aggiungerei - pure di condizione fisica.Questo però è un altro discorso, attinente alla sola prestazione delle 2 squadre. Altro discorso è, talmente tante sono riusciti a combinarne in una sera, chiudendo poi col botto finale. Non stupisce, perché, con successivo avallo accompagnato persino dai, infischiandosene bellamente dei gravi danni arrecati alle singole squadre e, a cascata, alla stessa regolarità del torneo. La sola Juve risulta essere – statistiche alla mano – la più penalizzata da quando è stato introdotta la moviola in campo.. Parecchio discutibile la prima decisione,. Per una concatenazione assurda di interpretazioni bizzarre e “a soggetto” del regolamento, ogni volta rimpastato al punto da confondere le idee a chiunque.. Vedi quella ridicola del “pallone inatteso”.. Com’è capitato proprio a Torino domenica sera ad arbitro Marcenaro e varisti Banti/Meli i quali: sul primo gol della Salernitana non hanno visto la manina malandrina dell’ex interista che colpiva il pallone (non ne parla nessuno), e sulla rete di Milik il giocatore granata che, sulla linea di fondo, teneva in gioco Bonucci.Perché quelle in possesso ai broadcaster, che le producono e le girano poi a Lissone, appaiono molto chiare. Dall’AIA filtra invece che quelle immagini non siano mai arrivate. Possibile? Scandalo nello scandalo, come i fustini in offerta del detersivo. Ma poi, con o senza Candreva, la regola del- quella che dice:L’unica modifica ufficiale apportata dall’IFAB per la stagione 2022/23 sui fuorigioco riguarda la casistica dei retro-passaggi, con gli attaccanti avversari già in offside, ma non vi rientra l’episodio di Torino. Dove appuntoConsiderato l’evidente, e grossolano, errore tecnico commesso dagli arbitri,, come denunciò Carlo Sassi nell’ormai storico episodio del fuorigioco di Turone. C’è sempre di mezzo la Juve ,e il mantra calciopolaro dell’ex presidente federale Carraro ronza ancora oggi nelle teste degli arbitri: “Che non si facciano errori a favore della Juventus, per carità”.