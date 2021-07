che sta andando avanti no-stop da mesi enon solo l’allenatore della Juventus ma anche gran parte dei tifosi juventini,, per un Vlahovic la richiesta non potrebbe essere inferiore a 60/70 e il gruzzoletto recuperato sarebbe già bello che finito. D’accordo, non ci sarebbero più i 31 di stipendio da pagare a Cristiano, ma nemmeno la certezza di aver migliorato la squadra., lo ha detto pure il neo ds Cherubini alla sua prima conferenza stampa ufficiale, ma è stato tutto inutile, ci hanno creduto in pochi. La maggioranza è ancora in attesa del coup de theatre del portoghese: lui che va da Agnelli e gli dice “me ne vado”. Come se non avesse potuto farlo già al cellulare o usando come intermediario il proprio procuratore Jorge Mendes, che col Presidente ci parla quando vuole., magari studiando pure la formula di un possibile rinnovo di contratto ad altre cifre: sono stato quindi uno dei pochi a non stupirsi del suo rientro a Torino, domenica pomeriggio, col suo jet privato. E, com’era capitato quando decise di dare l’addio al Real Madrid.Che Ronaldo sarà quello che vedremo ri-allenarsi alla Continassa? Beh, per chi insiste ancora sul suo imminente approdo al PSG, sarà sicuramente un Cristiano svogliato e seccato. Per quelli come il sottoscrittoinvece- da autentico professionista qual è -, seppure conclusa a livello personale con la scarpa d’oro della Serie A e come miglior cannoniere (ex aequo con Schick) del recente Europeo. Totale:Adesso sì che si sarebbe anche potuto pensare di rinunciare a Ronaldo, avendo già in casa il giusto sostituto, il centravanti puro che manca alla Juve e che Cristiano non sarà mai, così come non lo è Morata. PeròUna garanzia, anche a 37 anni. Anche se segna “solo” 41 gol in una stagione e c’è chi riesce a considerarlo decadente. Sono gli stessi arciconvinti che la Juventus farebbe un affare a privarsene. Faccio difficoltà a capire se sono più fuori di melone loro o quelli convinti che il vaccino anti-Covid sia un veleno.