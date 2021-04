Così come trovo stucchevoli i soliti e puntuali richiami fatti dagli innumerevoli maestrini della morale all’egoismo di Ronaldo ed ai capricci dell’eterno bimbo di Madeira. Come al solito si guarda al dito e non alla luna.Sarà antipatico, fatto alla sua maniera, egocentrico, insofferente, non me ne importa un fico.e che Pirlo non riesce a risolvere, complice una rosa sopravvalutata e con un alto tasso di mediocrità.Chiaro che poi un perfezionista maniacale come CR7 perda la brocca, quando constata, ahimè, che la squadra in cui gioca non migliora. Certo, ha vinto abbastanza largo contro quella di Ballardini, ma come? Disputando un bel primo tempo e assopendosi poi nella ripresa, permettendo il ritorno dell’avversario , concedendogli di fare gol subito e di andare pure vicino al raddoppio.. Lo ricordo a quelli che “Ronaldo è un orpello costoso, sarebbe meglio disfarsene”, manco lo pagassero loro: 32 centri solo quest’anno, 97 nel triennio. A 36 anni suonati.Cosa hanno fatto contro la “formidabile” armata lusitana? Ce lo ricordiamo l’errore madornale di Bentacur a Oporto? E sempre al Dragao la colossale dormita difensiva ad inizio ripresa?Ronaldo è stato inoltre quello che, nell’ottavo di ritorno della scorsa stagione, ingaggiò un duello rusticano personale contro l’intero Lione per cercare di trascinare la Juve ai quarti, e stava anche per riuscirci. Lui che l’anno prima segnò sia ad Amsterdam che a Torino contro l’Ajax. Sempre lui che eliminò con una tripletta l’Atletico Madrid la stagione precedente. Che memoria corta hanno tanti tifosi e parecchi addetti ai lavori!Poi capita pure a lui di steccare col Genoa e di arrabbiarsi. Con se stesso e con la squadra, certo, anche coi compagni. PerchéApprendo ora che Max Allegri , al momento dell’addio, avrebbe consigliato ad Agnelli di sbarazzarsi di Ronaldo in modo da non rallentare la crescita della squadra. Quella squadra che, l’annata successiva, non avrebbe sicuramente rivinto lo scudetto senza le reti del portoghese, e di Dybala. E che probabilmente oggi, senza le marcature di CR7, non starebbe nemmeno lottando per il posto Champions.Eppoi,Tolti Chiesa, Dybala, De Ligt, Cuadrado (e i soliti senatori, purtroppo sulla strada del tramonto) vedo solo tanta mediocrità.