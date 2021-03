Viviamo nell’epoca del politically correct, e questo significa una cosa sola:Lo difendo pure? Dovrei essere interdetto da qualsiasi funzione, esposto al pubblico ludibrio e – nel mio caso – espulso per direttissima dall’Ordine dei Giornalisti. Mi verrebbe forse risparmiata la sola pena capitale, ma qualcuno potrebbe anche chiederla. Per natura, non mi è mai piaciuto omologarmi (me ne andai da un quotidiano proprio perché costretto ad uniformarmi alla linea politica pretesa dalla Direzione, da me non condivisa) non lo farò nemmeno questa volta, perché preferisco ragionare con la mia testa e non con quella degli altri.Aldilà dell’involontarietà, che mi pare fuori discussione, mi sembra chiaro ed evidente che. In quel gesto non ci vedo la supposta “vigoria sproporzionata” che metterebbe “in pericolo l’incolumità dell’avversario”. Da parte di Ronaldo c’è stata solo “imprudenza”,. Come prescritto da quel regolamento che adesso tutti agitano ma vorrebbero applicato ad personam, manipolandolo a piacere.Un po’ com’era capitato, appena 7 giorni prima, col fallo di mano del laziale Hoedt. Pur di scagionare il giocatore e sostenere che bene avevano fatto arbitro e Var a non concedere rigore, si sostenne la tesi del “movimento dinamico” e del pallone andato a sbattere accidentalmente sul braccio del calciatore in corsa.Così come avvenne a Napoli con Chiellini, dove il “movimento dinamico” nell’elevazione del capitano bianconero che portò poi al tocco di braccio non venne minimamente preso in considerazione.il massimo della pena, quando tocca invece ad un avversario dei bianconeri si chiede l’assoluzione piena, o comunque un’indulgenza.Che possono ricevere 16 rigori, vedersi convalidati gol viziati da falli iniziali, ma va tutto bene. L’importante, come diceva Carraro, “e non favorire la Juventus, per carità”. E chi lo fa paga dazio, come già richiesto ora per Calcarese e Chiffi, rispettivamente direttore di gara e varista a Cagliari. Colpevoli di “errori brutti e difficili da spiegare” ha scritto qualcunoStrascichi calciopolari declinati all’infinito, perchéE Ronaldo è un killer con licenza di uccidere, “avrebbe potuto ammazzare Cragno” dicono. Se gli rispondi che è una cretinata rischi di passare tu per scemo. Politically – correct.