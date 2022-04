. Iniziano quasi sempre così le conferenze post partita disoprattutto se la squadra non perde. Lo aveva detto anche dopo il deludente pareggio interno col Bologna, non poteva non ripeterlo lunedì sera dopo avere incassato insperatamente i 3 punti col Sassuolo.This is football, baby.Certo, ma. Prima di tutto il risultato, certo, però non bisognerebbe nemmeno esagerare col pragmatismo. PerchéNon solo: quando avrebbe potuto recuperare posizioni,. La stagione, caro mister, resta deludente lo stesso, anche se dopo Sassuolo e – soprattutto – i risultati delle dirette inseguitrici, il quarto posto (ovvero: qualificazione alla prossima Champions) dovrebbe ormai essere blindato.. Piace solo al suo allenatore, il quale sostiene di vedere dei progressi e che esistono buone basi da cui ripartire la prossima stagione.convinto della bontà del proprio lavoro. Con Bologna e Sassuolo più che di progresso si dovrebbe parlare di involuzione sul piano del gioco, ridotto ormai ad uno scarno copione:in fase offensiva ci si affida alle giocate dei singoli. In assenza anche di queste,Proprio quello che, ad un certo punto, ha fatto la Juve anche al Mapei, per ammissione dello stesso Allegri “perché – testuale – il pareggio era un altro risultato importante”. E per come si stavano mettendo le cose in campo, con un Sassuolo stabilmente ad operare all’interno della ¾ bianconera , di sicuro si sarebbe accettato anche il pari. Poi una giocata di Kean ha scombinato tutto.Do ragione al mister solo su una cosa:. È vero.e costringe l’allenatore a fare il “gioco delle 3 carte” (parole sue) con quelli che ha. E al Mapei aveva di nuovo gli uomini contati. A parte però gli incidenti gravi diuna riflessione seria andrebbe fatta in casa Juve proprio sulla mattanza no stop degli infortunati:(l’ultimo è stato Cuadrado) e i lungo degenti post trauma vengono recuperati col lanternino. L’ultima notizia riguarda: fermo da quasi un mese per una distorsione, rischia di chiudere in anticipo la stagione perché il recupero appare molto lento. Così come quello di Arthur, pure lui vittima di un trauma distorsivo. In genere, da infortuni di questo tipo se ne esce dopo 2/3 settimane di terapie. Alla Continassa no.. Mediocrità della rosa e infortuni a catena sono gli unici alibi per Allegri, per il resto faccia outing.