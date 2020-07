La Juve fatica ma strappa un pareggio, che vale oro come dice Gigi Buffon. Ha ragione lui, questo pareggio vale tantissimo, una grande parte di scudetto, soprattutto perché è immeritato.I rigori ci sono, ma le applicazioni pensate da Rizzoli limitano il gioco del calcio. non da oggi. C'è poi il capitolo Sarri da affrontare e tutte le difficoltà: racconta di un'Atalanta che gioca meglio della Juve, che sembra avere anche più possibilità di vincere la Champions. Esiste un problema Atalanta, per tutti, ma sta all'allenatore risolverli. Del resto è pagato per quello...