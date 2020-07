Come solitamente accade, qualcuno lo va a chiedere a, e nonostante l’ex patron interista dica di non volerla fare non perde mai occasione per riaprire puntualmente la polemica calciopolare su quel conteggio, soprattutto dopo aver assistito all’ormai tradizionale rito dell’aggiornamento numerologico sulla facciata dell’Allianz Stadium.“Credo – ha sottolineato pure stavolta Moratti - avrebbero dovuto scrivere 36 e non 38, alle volte bisognerebbe avere un po’ di memoria. Fossi Agnelli non sarei orgoglioso di quel periodo storico”.tutte le volte che torna a parlare dei tricolori tolti alla Juve e poi riassegnati (quello del 2005/06) o revocati (2004/05).. Ne approfittiamo quindi a rinfrescargliela noi, in questa rubrica, quella memoria da lui tornata ad invocare.Iniziando da ciò che scrisse l’ex pm federaleal termine dell’inchiesta aperta sulle tante intercettazioni riguardanti proprio l’Inter ed emerse solo dopo il 2006, e che – riporto testualmente – “e la lesione dei principi di alterità, terzietà, imparzialità e indipendenza, che devono necessariamente connotare il settore arbitrale”. In sintesi: violazione dell’articolo 6 del codice di giustizia sportiva.Lo è stato quando (dicembre 2004)(“Senta, ci tenevo ad incontrarla... quando lei aveva un minuto quando passa da Milano...; io sono dalle parti di Forte dei Marmi eh, sentiamoci un giorno prima della gara col Livorno, se lei c’ha tempo, uno o due giorni prima... se vengo su lei mi dice e ci troviamo”), e lo fu pure quando andava ad incontrare gli arbitri prima o dopo una partita (“sono andato dal ragazzo- ps.l’arbitro Bertini – che si è comportato benissimo”)., fondato su rapporti di particolare amicizia e confidenza, e che trovavano la loro concretizzazione espressiva nell’effettuazione di una cena privata con Bergamo e nello scambio di” oltre a” elargiti proprio da Moratti. Esiste al riguardo proprio un’intercettazione, nella quale Facchetti invita l’ex designatore a venirselo a ritirare nell’ufficio del patròn, a Milano: “Se ti capita di venire giù aveva un regalino da darti”.A confermare i “rapporti preferenziali con gli arbitri” tenuti da Facchetti. Nelle motivazioni della sentenza si legge infatti che le telefonate tra Facchetti e alcuni designatori & arbitri “costituivano un elemento importante per qualificare una sorta di intervento di lobbing da parte dell’allora presidente dell’Inter nei confronti della classe arbitrale”.